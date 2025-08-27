これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 県内全域にカミナリ注意報 新潟市に大雨注意報 村上市に洪水注意報 佐渡市に大雨・強風・波浪注意報 竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。 ◆27日(水)これからの天気 いま雨の降っていないところでも、昼過ぎには雨が降り出すでしょう。カミナリを伴って激しい雨が降ることもありそうです。大雨になる可能性もありますので、土砂災害や低い土地の浸水・河川の増