モデル中期の小改良3008との結び付き強化プジョー308とe-308が、モデル中期のフェイスリフトを受けた。よりシャープなフロントマスクを得ただけでなく、一部のパワートレインもアップデートされている。【画像】エンジンやバッテリーもアプデプジョー308とe-308フェイスリフト前と最新3008も全102枚現行の3代目は2021年に欧州で発売されているが、クロスオーバーの新型3008や5008との結び付きを強めるべく、グリル周り