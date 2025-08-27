新潟市内のJAで、新米の検査が27日から始まりました。 新潟市西蒲区のJA新潟かがやきの倉庫に並んだ新米のコメ袋。27日に検査したのは、早生品種の「ゆきん子舞」や酒米の「五百万石」など約33tです。検査員がコメの水分量や色・粒が整っているかなどを調べました。今年は少雨や暑さの影響が心配されたため、農家に水の管理の徹底や追加の穂肥を呼びかけたといいます。 検査の結果、主食用のコメはすべて『一等米』でしたが