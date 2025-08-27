この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 8424円の箱ウニを買った会社員、悩み抜いた4日間に9700いいね ご紹介するのは実家が全焼したサノ🏠(@sano_sano_sano_)さんのエピソードです。欲しいものを