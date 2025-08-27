（MCU）版『X-MEN』がいよいよ製作に入った。監督を務めるジェイク・シュライアーが英にて報告した。 旧20世紀フォックスで展開した『X-MEN』が、マーベル・スタジオのMCUに本格登場する。『サンダーボルツ*』（2025）で悩みを抱えたヒーローたちの群像劇を描いたシュライアーが、ミュータントたちを新たに映像化する。 「何も言えないわけですが、でも」と、シュライアーは進