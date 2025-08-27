諫早市で高校サッカーの名門校を招いたサッカー大会が、26日から開かれています。 大会は創成館高校が、子どもたちに高校サッカーの魅力を感じてほしいと主催し、V・ファーレン長崎のU-18も参加。 招かれたのは、昨年度の全国高校サッカー選手権で優勝した群馬県の「前橋育英高校」と、今年のインターハイで準優勝した熊本県の「大津高校」です。 （小学6年生） 「パスが正確で