コナミの人気ホラーゲーム『サイレントヒル』シリーズの新たな実写映画化『リターン・トゥ・サイレントヒル（原題：Return to Silent Hill）』より、米ティザー映像が公開された。 ゲームシリーズの第2作『サイレントヒル2』の忠実な映像化。主人公ジェイムス・サンダーランドがおぞましいゴーストタウンへと足を踏み入れる。ゲームに登場する三角頭（ピラミッドヘ