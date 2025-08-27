8月10日から11日にかけての記録的な大雨で、熊本県内の市町村が、24日までに合わせて2903件の罹災証明書を交付したことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本記録的大雨罹災証明2903件交付申請最多は八代市公的支援に必要な手続き 罹災証明書は、被災者からの申請に基づいて市町村が住宅の被害を調査し、その結果に応じて交付されるもので、公的な支援を受ける際に必要です。 県によりますと、24日までに県内の市町