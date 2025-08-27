子どもの人権に関する相談が9月2日（火）まで全国一斉に強化されています。 これは、学校での いじめや、家族からの虐待などを解決しようと、法務省などが行っているものです。 夏休みが明けて新学期が始まるこの時期は、子ども達へのケアがより大事になるため、9月2日までは相談員を増やして対応しています。 熊本地方法務局 人権擁護課 永峰純子課長「話すだけですっきりすることもあるので、外に はき出すことで悩みを解消し