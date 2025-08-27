◆米大リーグドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）円谷プロダクションの特撮ヒーロー「ウルトラマン」が、バルタン星人とともに２６日（日本時間２７日）のドジャース対レッズ戦に現れた。来年シリーズ６０周年を迎えるウルトラマンシリーズとドジャースとの共同企画が実現し、ドジャースタジアムに“上陸”した。この日はスタジアム内「センターフィールドプラザ」でファンと