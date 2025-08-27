◆米マイナー３Ａオクラホマシティー２―４メンフィス（２６日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、３回２／３で７５球を投げ、５安打３失点、４奪三振２四球で敗戦投手になった。マイナー３度目の登板で初黒星となり