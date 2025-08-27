女優・山本舞香がアップした撮影ショットが、反響を呼んでいる。山本は、２７日までに自身のインスタグラムを更新。黒髪ロングヘアでのブラウンのロングコート姿や、スポーティーなコーディネートショットを披露した。この投稿にファンからは「表情惹（ひ）きつけられる」「可愛いすぎるよ〜」「ほんとありがとう生きててくれて、、、可愛すぎてたまんない」「黒髪ロングもやっぱり好き」などの声が寄せられている。プライ