女性にとって大好きな彼氏と過ごす時間は特別なものですが、仲の良い女友達と一緒にいる時間も、それに匹敵するほど楽しかったりもするようです。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女友達と一緒にいて『彼氏といるより楽しいかも』と思う瞬間９パターン」をご紹介します。【１】彼氏や昔の恋人についての悪口を好きなだけ話せるとき「ガールズトークの醍醐味はやっぱりこの話題」（２０代女性）など、元