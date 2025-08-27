近畿では、今日27日の午後は大気の状態が非常に不安定となり、雨雲・カミナリ雲が発達しやすい見込みです。北部から中部の広い範囲で雨となり、局地的に雷を伴い激しく降る恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷などに十分な注意が必要です。今日27日は寒冷前線が本州付近を南下今日27日は、低気圧が発達しながら北海道の北を東進しており、その低気圧から寒冷前線が本州の日本海側へのびています。このあと