【京商ミニカー&ブック No.22 マツダ 787B】 8月26日発売 価格：4,400円 京商はミニカー「京商ミニカー&ブック No.22 マツダ 787B」をファミリーマートの一部店舗で8月26日より販売している。価格は4,400円。 「京商ミニカー&ブック」は1/64スケールモデルと小冊子を組み合わせ、大人が楽しめるホビー＆カ&#12540