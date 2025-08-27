夏休みが終わるこの時期、福岡法務局は子どもたちの悩みやトラブルの相談窓口を強化しています。福岡市中央区にある福岡法務局では27日、人権擁護委員が保護者からの相談にも対応していました。夏休みが終わるこの時期は、学校や家庭などでの不安や悩みを抱える子どもがいるため、8月27日（水）から9月2日（火）は、全国一斉「こどもの人権相談」強化週間となっています。この期間中は、電話やLINEでの相談時間を延長するほか、土