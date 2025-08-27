タレントのホラン千秋（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。新しくなったヘアスタイルを披露した。ホランは「髪型がアップデートされました」と報告。襟足を刈り上げ、より短くなったヘアスタイルを披露した。この投稿にフォロワーからは「素敵すぎます私もこんな髪色にしたい」「かわいい」「お、髪型もエンジョイしてますね」「いやいや、男前すぎるだろwww」「このイケメンはどなたですか？」などの声が。また