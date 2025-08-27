お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気(39)が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。「腐ってる」状態だった過去について語った。MCのテレビプロデューサー佐久間宣行氏は岩井について「『ぽかぽか』見てますよ。でもたまに『ゴッドタン』の過去回とか見て、あんな人の悪口しか言ってなかった男がお昼やってんだと思う時があります」と自身がプロデューサーを務め