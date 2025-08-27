研究が進む次世代バイオディーゼル。代替燃料「HVO51」とは？ いすゞ自動車、平野石油、ユーグレナ、マツダの4社による次世代バイオディーゼル体験会の様子。 いすゞ自動車、平野石油、ユーグレナ、マツダら4社が「代替燃料を使った次世代バイオディーゼル体験会」を開催した。結論から書くと電気自動車や水素燃料自動車と比べたら相当厳しいと思っていい。マツダはこれまで「ピストンエンジン