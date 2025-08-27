許可なく自家用車を使い有償で外国人旅行者を運ぶ白タクを根絶しようと清水港で啓発活動が行われましたことしも多くの大型クルーズ船が清水港に寄港する中、外国人旅行者を自家用車で観光地などに無許可で運送して料金を受け取る“白タク”を根絶しようと国交省職員や警察などが啓発活動を行いました。清水港では去年5件、ことし1件の白タクが摘発されていて白タクの見合わけ方や危険性などが書かれたチラシを外国人旅行者な