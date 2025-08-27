大阪・関西万博のイタリア館で、ルネサンス期の１５〜１６世紀に活躍した画家・ペルジーノの「正義の旗」が３１日から展示される。聖母子像や天使が描かれた宗教画で、ペルジーノはルネサンスの巨匠・ラファエロの師匠として知られる。イタリア館によると、絵画は縦約２・２メートル、横約１・４メートルで、１４９６年の制作とされる。イタリア中部ウンブリア州の国立ウンブリア美術館が所蔵している。東京芸術大の越川倫明