富山市など県内の多くの公立小中学校で、きょうから2学期が始まりました。きょう始業式が行われたのは富山市や高岡市、射水市などの小中学校です。このうち富山市の奥田北小学校では子どもたちが自由研究などの夏休みの宿題を抱えて元気に登校しました。始業式では児童およそ400人が体育館に集まり、高地修校長が「周りの人の気持ちを明るくするあいさつをしましょう」と呼びかけていました。教室では久しぶりに先生や友達と学校で