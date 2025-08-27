JR東日本は27日、落雷の影響で列車の運休や運転見合わせが発生していると発表しました。落雷による信号装置の故障で以下の列車に影響が出ています。◆特急しらゆきしらゆき4号全区間運休しらゆき3号全区間運休◆信越本線羽生田駅～新潟駅上下線で運転見合わせ◆羽越本線新津駅から京ヶ瀬駅上下線で運転見合わせ※村上～あつみ温泉駅間は、午前11時すぎに運転再開◆磐越西線新関駅～新津駅上下線で運転