いつも元気な愛犬が残念なトラブルに遭遇⁉︎【写真を見る】「水飲みが下手（笑）」と話題のポコちゃんの姿暑い日々が続いているので、愛犬の散歩中のこまめな水分補給は必須ですね！先日X（旧Twitter）に投稿された、お散歩中のジャックラッセルテリアの姿が話題になっています。いったい、どんな姿なのでしょうか？■お水を飲もうとしたら…写真に写るのは、ジャックラッセルテリアのポコちゃん。生後8ヵ月の元気いっ