ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#9）が26日に放送され、俳優・山本裕典がどん底時代を涙ながらに振り返った。【写真】“貴重”な表情！プレイヤーに電撃復帰した軍神『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。26日の放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼