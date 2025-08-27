※この作品には、子どもが辛い思いをする場面が含まれます。読み進める際はご注意ください。■これまでのあらすじ家に帰って来ない父親と、その分娘に執着する母親を持つありさは、幼い頃から地雷少女で幼なじみのののかの心にトラウマを抱かせてしまう。ののかに見放され、離れた地で暮らすありさは大学時代に家を出て苦労しながらも社会人に。大学のゼミ仲間と飲み会で集まれば、女友だちが連れて来た初対面の彼氏に送ってもらい