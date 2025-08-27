スシローでは、8月27日から期間限定でしゃりの色が変わるらしい。普段とは異なる「赤しゃり」で全品を提供し、さらに赤しゃりと相性の良い天然魚を集めた「スシローの赤しゃり×天然魚」フェアも開催しています。どんなラインアップになっているのか、メディア向けの試食会で、ひと足先に味わってきました。8月27日〜9月7日まで開催中の「スシローの赤しゃり×天然魚」そもそも「赤しゃり」とは白酢ではなく、赤酢と米を混ぜ合わせ