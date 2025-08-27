「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が26日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。オープニングで、「霜降り明星」粗品から「今年夏っぽいことしましたか？」と聞かれた、あのは「静岡？には行きました」と告白した。粗品が「何しに？」と聞くと、「旅」とあの。さらに粗品が「誰と？」と続けると、あのは「よしずみ」と即答した。粗品が「なんでやねん」とツッコむと、あのは「