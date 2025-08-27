MLBは日本時間27日、2026年レギュラーシーズンの試合日程を正式に発表しました。今季はドジャース対カブスが東京シリーズで開幕の火蓋が切られ、大谷翔平選手が第2戦で特大ホームランを披露し日本ファンを魅了しました。2026年シーズンは日本時間3月26日にサンフランシスコのオラクルパークで行われるヤンキース対ジャイアンツのナイトゲームで開幕。この日は1試合だけの開催となります。翌27日には14試合が開催され、全30球団がシ