◇マイナーリーグ メンフィス4-2オクラホマシティー（日本時間27日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク）ドジャースの佐々木朗希投手が、3Aオクラホマシティーの一員として3Aメンフィス戦に登板。3度目のリハビリ登板は4回途中3失点で降板しました。右肩のインピンジメント症候群からの復帰後、この日が3度目のリハビリ登板となった佐々木投手。初回、先頭打者をストレートの四球で歩かせると、続く打者のヒットでいきなりノ