CORTIS¤¬¡¢1st EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊOriginal Ver.¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬100%¼«Í³¤Ë´ë²è¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌ´¡×¤òÂ¿µÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Î¡ÖÌ´¡×¤È²ò¼á¤·¡¢±ÇÁü¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤äÏ©¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤Þ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì