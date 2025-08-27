8月20日、兵庫県神戸市のマンションで片山恵さん（24）を殺害した谷本将志（まさし）容疑者（35）。見知らぬ女性に凶刃を振り下ろした男は、一体どのような人物なのか。＊＊＊【実際の写真】“几帳面そうな文字”でキッチリ書かれた「谷本容疑者の履歴書」路上で見かけただけの女性の首を絞めて暴行事件2日後の夕方、現場からおよそ400キロ離れた東京の奥多摩町で逮捕された谷本容疑者は、犠牲となった片山さんについて「ま