国に無登録でフィリピンにある会社の社債の購入を勧め出資金を不正に集めたとして男女9人が逮捕された事件で、実質的経営者の男ら3人が詐欺の疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、フィリピン共和国の金融関連会社の実質的経営者・須見一容疑者（45）ら男女3人です。3人は、男性4人に「フィリピンの事業が数百億円規模の利益を上げている」などとウソの話で外国社債を購入させ、現金7300万円をだまし取った疑いがもたれてい