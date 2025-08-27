次回9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。第7話のラストシーンで、武蔵三郎（櫻井翔）は「大和、俺と来るんだ。般若を生み出したのは、俺たちだ。伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と“青鬼”大和耕一（菊池風磨）に伝え、大和は「おもしろいですね、武蔵刑事」と答えた。「大病院占拠」から続いた因縁の2人が“般若”となった伊吹（加藤清史郎）を止