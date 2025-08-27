俳優の三田村邦彦が２７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自民農業新組織に就任した江藤拓前農相に皮肉の言葉を投げかけた。江藤氏はコメの価格が高騰し大きな問題となっていた５月に「コメは買ったことがない。売るほどある」と発言。これが国民の反感を買い、辞任に追い込まれた。しかし、このほど、自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任することが分かった。三田村はこのニュースに「このお方