世界的な人気歌手が婚約です。歌手のテイラー・スウィフトさんが、アメリカンフットボールのトラビス・ケルシー選手と婚約しました。2人は2年前から交際が報じられていて、ケルシー選手がスーパーボウルで2連覇を達成した際には、抱き合う姿も目撃されていました。スウィフトさんは去年、大統領選で民主党のハリス候補に投票すると表明、トランプ大統領は「テイラー・スウィフトが嫌いだ！」と、たびたび攻撃していましたが…アメ