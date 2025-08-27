レジェンド料理研究家の土井善晴氏が２６日、テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！２時間ＳＰ」に登場。街の声の料理の悩みをバッサリ斬り、バカリズムらを黙らせた。この日は街頭インタビューで料理の悩みを聞き、それに対し土井先生が答えていく企画を放送。茶わん蒸しがうまく固まらず、もっと簡単に作りたい…という声には「簡単に…というのに引っかかる。茶わん蒸しにリスペクトが足りない」「簡単なのは茶わん蒸しじゃない」