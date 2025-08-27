女子テニスの世界ランキング２４位で４大大会４勝をマークしている大坂なおみ（２７）は全米オープン１回戦（２６日＝日本時間２７日）で同１０６位のヒリート・ミネン（ベルギー）に６―３、６―４で勝ち、２回戦で同４７位ヘイリー・バプティスト（米国）と対戦する。そんな大坂が予告通りにド派手なウエアで登場し、世界の注目を集めた。米誌「ＥＬＬＥ」は「全身真っ赤な装いでコートに姿を現し、みんなの視線をくぎ付けに