27日は太平洋側を中心に猛暑となっていて、東京都心では猛暑日が10日連続と過去最長を更新しました。27日、東京都心は朝から強い日差しで気温が上がり、東京都心では最高気温35.3度を観測。猛暑日が10日連続と過去最長記録を更新し、ことし23回目と過去最多記録も更新しました。予想最高気温が群馬・前橋で38度、さいたまと東京都心で37度となっていて、熱中症警戒アラートが関東全域や岩手、東海から九州の22都県などで発表されて