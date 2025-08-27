「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）阪神の石井大智投手が逆転した直後に１死満塁のピンチを招きながらも無失点で試合を締めた。試合終了直後、石井が後輩に感謝の思いを示すシーンがあった。１点リードの九回にマウンドへ上がった石井。だが２安打と今季初の死球で１死満塁のピンチを招いた。それでも三森が放った中前へ抜けそうな打球を小幡が執念のダイビングキャッチ。スーパープレーで２死にこぎつけると