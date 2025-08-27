27日の東京株式市場は、アメリカ市場の株高の流れを受けて半導体関連株を中心に買い注文が広がった一方で、利益確定の売りも出て、日経平均株価は26日の終値を挟んで一進一退の展開となりました。27日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、26日に比べ、135円55銭高い、4万2529円95銭、TOPIX(東証株価指数)は、3068.50でした。