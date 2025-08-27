Netflix（ネットフリックス）アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（OST）「Golden（ゴールデン）」が、米ビルボードメインシングルチャート「ホット100」の1位を奪還した。ビルボードは25日、チャート予告記事で、Goldenが前週より順位を1つ上げ、通算2度目1位になったことを明らかにした。先月初めに「ホット100」にランクインし、今月11日に初めて1位なったが、先週のチャー