番組収録中にアキレス腱（けん）を断裂したことが判明した、お笑いコンビ、カミナリの竹内まなぶ（36）が、「歩行が難しい状況」であることが、27日までに所属事務所から公表された。所属のグレープカンパニーは公式X（旧ツイッター）で「この度、カミナリまなぶはケガのため歩行が難しい状況となっております。関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と報告した。さらに「なお