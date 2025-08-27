Image: Apple 今度こそお願いしますよ、Appleさん…。いよいよ日本時間9月10日午前2時に開催されるAppleイベントで、発表がほぼ確実視されているiPhone 17シリーズ。iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！2週間後には、新型iPhoneの全貌が明らかになっているというわけですね。iPhone 17シリーズは全部で4種類のラインナップになる説が濃厚ですが、ハイエンド