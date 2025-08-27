8月27日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、昨日行われた、李大統領の就任後初の米韓首脳会談のニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「韓国の李在明（イ・ジョミョン）大統領が、25日、就任後初めてアメリカ・トランプ大統領との会談に臨みました。尹前大統領による2024年1