女優・宮粼あおい（３９）のヘアスタイルに注目が集まった。宮粼は２５日に都内で行われたマクドナルドの期間限定商品「月見ファミリー」の発表会に出席。１７年来の大ファンだというお笑いコンビ・ジョイマンと参加した。ジョイマンの池谷和志は自身のインスタグラムを更新し、「オフショット」と題して写真をアップ。キュートに「ジョイマンポーズ」を披露する宮粼と記念撮影した。宮粼はオン眉の