神戸市は市営地下鉄海岸線の駅に若手アーティストの作品を展示する「KOBE SUBWAY MUSEUM PROJECT（コウベ サブウェイ ミュージアム プロジェクト）」を8月からスタートさせた。通勤や通学で駅を利用する人々に気軽にアートに触れてもらおうとの新たな取り組みで、展示作品はオンラインで購入でき、作者の支援にもつなげたい考えだ。神戸市営地下鉄海岸線は2001年開業。三宮から新長田までを10駅約15分間で結ぶ。ハーバーランド