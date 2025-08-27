ＥＸＩＬＥが３年ぶりとなるドームツアー「ＥＸＩＬＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５“ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ”」（３都市５公演）を、１１〜１２月にかけて開催する。パフォーマーのＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡ（４４）は、左アキレス腱（けん）断裂からの完全復帰となる舞台へ意欲十分だ。「ダンスで日本を元気に」という活動軸に加え、力を入れている教育、コーヒーの普及活動についても聞いた。ＥＸＩＬＥの全国アリーナツ