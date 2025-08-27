来週のセントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル）で秋の始動戦を迎えるママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、岩田望来騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで臨むことが８月２７日、分かった。２０２２年２月のエルフィンＳ（２着）以来、３年７か月ぶりの騎乗となる。この日、管理する池江調教師が栗東トレセンで発表した。同馬は２０２３年のスプリンターズＳの勝ち馬。今春はオーシャンＳで