缶バッジやマスコットなど、安全ピンを使用したグッズをカバンやポーチにつけて、推し活を楽しんでいる方も多いのでは？しかし、何らかの弾みで安全ピンが外れて、大切なグッズを失くしたり、針でケガをするのは怖いですよね。そんな不安を解消してくれるアイテムが、セリアの手芸用品売り場にありました！必見ですよ♪商品情報商品名：安全ピンキャップ価格：￥110（税込）サイズ：Mサイズ内容量：5個入